Макрон призвал Варшаву обосновать создание базы США в Польше

ВАРШАВА, 26 окт – РИА Новости. Польша должна ответить на вопрос, усилит ли безопасность Европы размещение на ее территории постоянной военной базы США, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Rzeczpospolita.

"Я глубокий сторонник альянса, соединяющего Европу с Соединенными Штатами. Я твердо верю в то, что у нас все еще одно видение, и у нас одинаковые идеалы", — сказал Макрон. При этом он отметил, что "поддержание постоянного и надежного диалога с Вашингтоном" является важным компонентом его внешней политики. "Меня даже за это критикуют, но я продолжу это делать", — сказал президент Франции.

"Не от меня зависит решение о постоянном присутствии в Польше американских войск. Напомню только, что во время саммита в 2016 году в Варшаве НАТО решило создать "усиленное присутствие" в Эстонии, Латвии, Литве и Польше. Франция выполняет свои обязательства и участвует в этом присутствии", — сказал он.

По мнению Макрона, в связи с вышесказанным Польша должна ответить на несколько вопросов. "Возникают следующие вопросы: соответствует ли этот проект по созданию постоянной базы позиции, принятой НАТО в Варшаве? Возрастает ли наша коллективная безопасность? Демонстрирует ли он (проект строительства базы – ред.) больше доверия европейцам в области обороны?", — заявил президент Франции.

"Ответы на эти вопросы должны дать в Польше, а не во Франции", — отметил он.

Ранее президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой сообщил, что США обдумывают возможность размещения в Польше постоянной американской базы, а Варшава готова платить за нее "миллиарды долларов". До этого Польша предложила США разместить у себя на постоянной основе американскую бронетанковую дивизию, взяв на себя расходы. Предложение было выдвинуто в двустороннем порядке, вне рамок НАТО.