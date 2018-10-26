Семья Младича требует вывезти его на лечение в Россию или Сербию

МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Семья сербского генерала Ратко Младича, признанного виновным международным трибуналом в военных преступлениях и отбывающего пожизненный срок в тюрьме Гааги, переживает за состояние его здоровья и требует вывезти его на лечение в Россию или Сербию, заявил его сын Дарко Младич.

"Сейчас мы работаем над новыми требованиями, чтобы его срочно отпустили на лечение в Россию или Белград. Потому что он находится не в тех условиях, которые способствуют улучшению его здоровья", — заявил сын генерала на презентации книги в Госдуме РФ.

Он отметил, что здоровье генерала в целом стабильно, но вызывает тревогу семьи. По словам Дарко Младича, семья не доверяет гаагским врачам.

"У него было три серьезных инсульта, было много малых инсультов, инфаркт. Прошлым летом у него все время скакало давление. Например, было давление 220, а гаагские врачи сказали "это нормально для него". Российские и сербские врачи обращали внимание, что неправильно лечат его давление, например, давали те лекарства, которые не сочетались одно с другим", — рассказал он.

По словам Дарко Младича, семья генерала долго не получала информации о его здоровье.

"Почему я говорю, что Россия спасла жизнь генералу Младича? Потому что проблема его здоровья стояла все эти годы. Именно Россия послала врачей, которые установили истинное состояние его здоровья. До этого гаагские врачи не давали никакой информации о состоянии его здоровья. Например, они сняли состояние его головы в августе, но снимок нам не давали, только дали описание, что есть небольшие ухудшения. Но в тот день, когда решили заменить судей, врачи пригласили срочно адвокатов и отдали им снимок", — добавил Дарко Младич.

По его словам, семья опасается также, что генерал может не дожить до рассмотрения апелляции на его приговор — дата его рассмотрения до сих пор неизвестна.

"Раньше говорилось, что рассмотрят в декабре 2019 года, но сейчас эта дата отменена. Когда рассмотрят, неизвестно", — добавил Дарко Младич.

Ратко Младич, командовавший армией Республики Сербской во время конфликта 1992-1995 годов в Боснии и Герцеговине, 16 лет скрывался от международного правосудия и был арестован сербскими властями в 2011 году. В ноябре 2017 года Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) признал генерала виновным по 10 из 11 пунктов обвинения, в том числе в геноциде боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году и в нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине в 1992–1995 годах. Младич был приговорен к пожизненному заключению.

В августе текущего года адвокаты Младича подали в Апелляционную палату МОМУТ жалобу на пожизненный приговор суда первой инстанции. Как заявил РИА Новости сын генерала, рассмотрение апелляции займет у МОМУТ около полутора лет с момента подачи. Младич-младший отметил, что здоровье его отца продолжает ухудшаться, близкие обеспокоены усилившейся в последнее время аритмией у экс-командующего армии боснийских сербов.

Защита генерала, неудовлетворенная действиями медиков МТБЮ, в течение двух лет требовала разрешения на обследование подсудимого российскими специалистами из Центра имени Бакулева. Адвокаты и члены семьи неоднократно заявляли, что МТБЮ не представляет им информации о реальном состоянии здоровья генерала, а медики в тюрьме ООН (следственном изоляторе в Гааге), по их словам, не проводят должного лечения.

В начале сентября руководство Апелляционной палаты международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) постановило заменить трех из пяти судей, рассматривающих апелляцию адвокатов бывшего командующего армии боснийских сербов.