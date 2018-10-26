Китай и Япония договорились не создавать взаимных угроз

ПЕКИН, 26 окт — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин и находящийся с визитом в Китае премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились не создавать взаимных угроз для двух стран.

У Китая и Японии сохраняются напряженные отношения из-за исторических вопросов и территориального спора в Восточно-Китайском море. Однако в последнее время в отношениях двух стран наблюдается некоторое улучшение. Абэ прибыл в Пекин накануне, его поездка стала первым с 2011 года официальным визитом японского премьера в Китай. В пятницу утром в Доме народных собраний состоялась официальная церемония приветствия, после которой Абэ провел переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном. Встреча с Си Цзиньпином состоялась после в госрезиденции Дяоюйтай.

"Стороны должны углубить стратегические контакты, в полной мере использовать двусторонние механизмы диалога на всех уровнях, реализовывать политический консенсус, который предполагает рассматривать другу друга в качестве партнеров по сотрудничеству, не создавать друг другу угроз, укреплять взаимодействие и повышать уровень взаимного доверия", — заявил Си Цзиньпин, слова которого приводятся на сайте МИД Китая.

Синдзо Абэ в свою очередь выразил надежду на то, что его визит станет началом новой эпохи перехода в китайско-японских отношениях от соперничества к координации.

"Япония и Китай — соседние государства, которые должны продвигать двусторонние отношения в духе взаимовыгодного сотрудничества и не создания взаимных угроз, а также делать вклад в защиту регионального и международного мира и свободы торговли", — заявил Абэ, которого цитирует внешнеполитического ведомство КНР.

Он также выразил готовность японской стороны вместе с китайской поддерживать тесные контакты на всех уровнях, надлежащим образом урегулировать существующие между двумя странами противоречия и содействовать дальнейшему развитию двусторонних отношений.

Визит Абэ в Китай продлится до 27 октября.