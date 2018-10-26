Порошенко заявил об абсолютном доверии к Лукашенко

КИЕВ, 26 окт — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что полностью доверяет своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко и благодарен за его миротворческие усилия по урегулированию конфликта в Донбассе.
Он поблагодарил президента Белоруссии за те усилия, которые он предпринимает для урегулирования конфликта в Донбассе.
"Доверяю ли я Лукашенко? На 100%! И мы об этом сегодня говорили. Важна ли его миссия? Чрезвычайно важна, как и миссия Белоруссии", — добавил Порошенко.
Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.