В ДНР из-за боевых действий за неделю погибли четыре человека

ДОНЕЦК, 26 окт — РИА Новости. Четыре человека погибли и пять получили ранения в результате боевых действий на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики в течение недели, заявил журналистам представитель аппарата омбудсмена.
В аппарате омбудсмена добавили, что с начала года на территории ДНР в результате боевых действий погибли 146 человек, ранения получил 291 человек. Всего с начала конфликта погибли 4713 человек, в том числе 81 ребенок.
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