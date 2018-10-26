В ДНР из-за боевых действий за неделю погибли четыре человека

ДОНЕЦК, 26 окт — РИА Новости. Четыре человека погибли и пять получили ранения в результате боевых действий на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики в течение недели, заявил журналистам представитель аппарата омбудсмена.

"С 19 по 25 октября 2018 года на территории Донецкой народной республики ранения в результате вооруженной агрессии со стороны Украины получили пять человек… погибли четыре военнослужащих республики", — заявил представитель ведомства.

В аппарате омбудсмена добавили, что с начала года на территории ДНР в результате боевых действий погибли 146 человек, ранения получил 291 человек. Всего с начала конфликта погибли 4713 человек, в том числе 81 ребенок.