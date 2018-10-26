Поступившая в МИД Греции посылка оказалась безопасной

АФИНЫ, 26 окт — РИА Новости. Тревога в здании МИД Греции отменена, сотрудники вернулись на свои места, сообщили РИА Новости в министерстве.

Днем в пятницу сотрудников министерства эвакуировали из-за подозрительного пакета. Полиция проверила пакет, в нем не оказалось опасных предметов, рассказал собеседник агентства.

В Греции анархистские террористические организации ранее неоднократно отправляли посылки-бомбы. Так, в мае 2017 года посылку-бомбу получил бывший премьер-министр Греции Лукас Пападимос, в результате взрыва он получил ранения.

В марте 2016 года заминированные посылки пришли из Греции тогдашнему министру финансов Германии Вольфгангу Шойбле и в структуры Евросоюза и МВФ. Тогда ранения получила служащая представительства МВФ. В 2010 году десятки подобных посылок были направлены в иностранные посольства в Афинах.