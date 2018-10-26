Повстанцы-хуситы попросили Россию стать посредником в Йемене

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Делегация повстанцев-хуситов во время визита в Москву обратилась с просьбой к России сыграть роль посредника в урегулировании йеменского кризиса, заявил РИА Новости член политбюро движения хуситов "Ансар Алла" Абдель-Малик аль-Оджари.

В четверг делегация хуситов во главе с ведущим переговорщиком Мухаммедом Абдель Салямом обсудила в Москве со спецпредставителем президента РФ, замглавы МИД Михаилом Богдановым ситуацию в Йемене.

"Мы попросили Россию в рамках нашего визита иметь большую роль и присутствовать больше в йеменском вопросе, учитывая…, что ее позиция сбалансированная и близкая для всех сторон. Она может играть роль посредника в йеменской проблеме и помощника ООН", — заявил аль-Оджари.

По его словам, хуситы увидели со стороны России "желание" и "готовность" играть роль посредника в йеменском кризисе. Он добавил, что также обсуждались некоторые гуманитарные и экономические аспекты ситуации в Йемене.

Конфликт в Йемене между правительством и шиитскими повстанцами-хуситами из движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. Это привело к острейшему гуманитарному кризису в этой стране. По сентябрьским данным Всемирной продовольственной программы ООН, в настоящий момент две трети населения Йемена (18 миллионов человек) "не знают, где достать продукты для следующего приема пищи", причем восемь миллионов из них находятся в ситуации, близкой к голоданию. В апреле постпред РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов сообщил о выделении Россией 1 миллиона долларов на гуманитарную продовольственную помощь Йемену в 2018 году по линии ВПП ООН.