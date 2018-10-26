Минск готов помочь в урегулировании конфликта в Донбассе

ГОМЕЛЬ, 26 окт — РИА Новости. Александр Лукашенко заявил, что Минск готов подключиться к разрешению конфликта в Донбассе, но белорусского "миротворчества" не будет без соответствующей договоренности Киева и Москвы.

"Эту проблему <…> должны решить мы — три славянских народа, это наша беда, проблема, не европейцев, не американцев, не кого-то другого. Это мы должны решить эту проблему, чтобы она не была заморожена по примеру других некогда горячих точек на постсоветском пространстве", — сказал он, выступая на пленарном заседании форума Белоруссии и Украины в Гомеле.

Президент подчеркнул, что "Республика Беларусь готова работать только в рамках договоренности Украины и России, двух президентов".

"Если нужно включить Беларусь в этот процесс (урегулирования — ред.), мы будем действовать абсолютно в разрезе договоренностей двух государств, чтобы на этой многострадальной земле на востоке Украины был мир", — констатировал он.

Белорусский лидер заявил, что цель сейчас — это прекращение войны и сохранение единой Украины.

"Нельзя эту проблему оставить нашим детям для разрешения. Это будет преступление нашего поколения перед теми, кто придет после нас", — заключил Лукашенко.

Конфликт на юго-востоке Украины длится четыре с половиной года. Вопрос урегулирования обсуждается контактными группами в Минске. Приняты три документа, которые регламентируют шаги по деэскалации, однако бои продолжаются. По данным ООН, всего жертвами противостояния стали более десяти тысяч человек.

Отношения Москвы и Киева остаются крайне напряженными. Украина обвиняет Россию в участии в гражданском конфликте на юго-востоке страны. Москва обвинения отрицает и настаивает на том, что они неприемлемы и голословны.