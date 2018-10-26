В Минске призвали не нагнетать ситуацию из-за инцидентов с украинцами

ГОМЕЛЬ, 26 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минску и Киеву не стоит из-за единичных инцидентов нагнетать ситуацию заявлениями об общей небезопасности пребывания граждан на территории Украины или Белоруссии.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин в интервью польскому изданию Rzeczpospolita заявил, что пребывание граждан Украины на территории Белоруссии является потенциально опасным. По его словам, на территории Белоруссии якобы "действуют российские властные структуры", о чем свидетельствуют задержания в республике украинских граждан и передача их России. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз назвал слова Климкина "небылицей".

"Я не вижу здесь никаких проблем… Думаю, какие-то нюансы иногда могут случаться при посещениях гражданами обеих стран… Не надо делать из этого выводы, что это постоянно происходит", — сказал Макей журналистам в пятницу в кулуарах проходящего в Гомеле Форума регионов Белоруссии и Украины.

По его словам, "не надо нагнетать ситуацию, напряженность вокруг каких-то единичных случаев". "Иначе мы рискуем создать у населения какой-то психоз, боязнь чего-то", — продолжил министр. "Я имею в виду обе стороны, всех партнеров", — уточнил он.

Касаясь состоявшейся встречи с украинским коллегой Климкиным в Гомеле в рамках форума, Макей сказал, что обсуждались различные темы — вопросы торгово-экономического взаимодействия, конкретные проекты, продолжение политических контактов, взаимодействие в транспортно-логистической сфере. "Сегодня мы будем подписывать документ о консультациях между министерствами иностранных дел Украины и Беларуси", — добавил он.