В Раде рассказали, во сколько обошелся Киеву захват "Норда"

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Захват российского сейнера "Норд" обернулся множеством негативных последствий для Украины. Об этом заявил депутат Верховной Рады Сергей Рыбалка в эфире телеканала "Первый".

По его словам, ситуация, сложившаяся в Азовском море, наносит ущерб как имиджу страны, так и экономике.

"Сто миллионов (гривен — прим. ред.) в месяц убытков насчитано только из-за задержания наших кораблей", — сообщил Рыбалка.

Парламентарий потребовал усилить санкционное давление на Россию и разорвать договор о совместном использовании Азовского моря.

Ситуация с судоходством в Азовском море обострилась в начале года. В марте Украина задержала траулер "Норд" с десятью россиянами на борту. Капитану грозит до пяти лет лишения свободы за незаконное посещение Крыма "с целью причинения вреда государственным интересам". Сейчас Киев хочет продать судно на аукционе.

Москва сочла действия Киева "морским терроризмом" и ответила усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря. В крымском погрануправлении ФСБ отметили, что проверки проводятся в соответствии с международным морским правом, а в украинском МИД признали, что пограничники не нарушают протоколы во время осмотра.