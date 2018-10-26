Франция выслала иранского дипломата из-за дела о подготовке теракта

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Франция выслала иранского дипломата в связи с попыткой организовать теракт на конференции под Парижем, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатические источники.

Бельгийские правоохранительные органы в июле сообщили, что предотвратили возможный теракт, который двое подданных королевства иранского происхождения планировали совершить 30 июня во Франции. По их информации, теракт должен был произойти во французском городе Вильпент на конференции, организованной одной из иранских леворадикальных организаций, запрещенных в Иране. На этой конференции присутствовали около 25 тысяч человек. Подозреваемых задержали, возбуждено дело о терроризме.

Главы МВД, МИД и министерства экономики Франции 2 октября выступили с совместным заявлением, в котором говорится о решении заморозить активы двух иранцев: Ассадоллы Асади и Саида Хашеми Могадама, а также дирекции иранского министерства разведки в связи с делом о подготовке теракта во французском городе Вильпент.

По данным пяти дипломатических источников агентства, в начале октября французские власти также выслали иранского дипломата, однако огласке это решение не предавалось. Два источника уточнили, что речь идет об агенте иранской службы разведки. Собеседники агентства подчеркнули, что высылка сотрудника иранской дипмиссии в Париже напрямую связана с подготовкой теракта в Вильпенте.

Как сообщает агентство, представитель иранского посольства в Париже на вопрос о высылке дипломата не ответил.

Ранее сообщалось, что МИД Ирана отверг обвинения и выразил решительный протест в связи с задержанием иранского дипломата, который в начале июля был арестован в Германии по подозрению в организации теракта.

С 2014 года дипломат был аккредитован в иранском посольстве в Вене. По имеющимся данным, он был сотрудником министерства информации и национальной безопасности Ирана. Дипломат был задержан 1 июля в немецком районе Ашаффенбург. Сообщалось, что его задержали в рамках расследуемого дела о подготовке теракта во Франции. Австрия потребовала лишить дипломата иммунитета, а Брюссель — его передачи в Бельгию.

Мужчину подозревают в том, что в марте 2018 года он поручил проживающей в Антверпене семейной паре совершить теракт при помощи взрывчатки на ежегодном "Большом собрании" иранской оппозиции за рубежом 30 июня в Вильпенте во Франции. С этой целью он передал паре взрывное устройство с 500 граммами взрывчатого вещества. В день планируемого теракта бельгийские службы безопасности задержали пару по пути во Францию и изъяли у них взрывное устройство. Первого октября суд баварского города Бамберг одобрил экстрадицию дипломата в Бельгию.