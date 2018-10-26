Лукашенко рассказал, как в Белоруссии обходились с переселенцами Донбасса

ГОМЕЛЬ, 26 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил своего украинского коллегу Петра Порошенко, что на территории республики с переселенцами Донбасса обходились, "как со своими людьми", и Гомель – это "хороший, теплый город для украинцев".

Лукашенко и Порошенко в пятницу провели двустороннюю встречу в белорусском Гомеле, куда украинский лидер прибыл в рамках I Форума регионов двух стран, проходящего 25-26 октября. На встрече Лукашенко привел данные, что всего с Украины в Белоруссию с начала конфликта в Донбассе приехали примерно 150 тысяч человек, и "некоторые уже возвращаются обратно".

"Но главное не в этом. Главное в том, что этот тяжелый период прошел. Потому что нам надо было людям помочь, трудоустроить, и мы с ними обходились, как со своими людьми. Так что Гомель — это хороший, теплый город для украинцев", — сказал Лукашенко.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.