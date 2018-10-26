Варшава обратилась к Киеву из-за ситуации вокруг польского мемориала

ВАРШАВА, 26 окт – РИА Новости. Посольство Польши на Украине обратилось в украинский МИД по поводу намерения властей Львова убрать ряд скульптур с польского мемориала на городском кладбище, заявил в пятницу министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

Мемориал орлят — воинское захоронение во Львове, часть Лычаковского кладбища, где похоронены польские военные, погибшие в ходе украино-польской войны 1918-1919 годов. Ранее областной совет Львова принял решение убрать с мемориала орлят фигуры львов. Облсовет решил, что они "установлены незаконно" и "символизируют польскую оккупацию города".

"Я информирован о ситуации вокруг скульптур на кладбище Львова. Сегодня наше посольство обратилось в МИД Украины по этому вопросу… Надеюсь, еще есть возможность достичь взаимопонимания", — сказал Чапутович.

По словам министра, во вторник этот вопрос он поднял и на встрече с главой МИД Украины Павлом Климкиным. "Я обратил внимание на огромный символизм кладбища орлят. Министр Климкин поехал из Варшавы во Львов и обещал помочь разрешить этот вопрос", — сказал польский министр.

В последние годы в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии"*, а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины. Весной в Польше вступил в силу закон, который ввел уголовную ответственность за пропаганду "бандеровской идеологии" и отрицание Волынской резни. Киев недоволен подобным законодательством, считает его направленным против украинцев.

*Террористическая организация, запрещенная в России.