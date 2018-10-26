В Палестине осудили предлагаемую США сделку по Ближнему Востоку

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Предлагаемая США "сделка века" по ближневосточному урегулированию не принесет ничего хорошего, она "отравлена", заявил в пятницу замгенсекретаря Народного фронта освобождения Палестины Талял Наджи.
Он добавил, что эта "сделка", помимо общего негативного влияния на регион, вредна и для палестинцев, так как направлена на усиление межпалестинских противоречий.
"Это попытка расколоть палестинский народ. Поэтому она и отвергается всем палестинским народом", — сказал Наджи.
В свою очередь посол Палестины в РФ Абдельхафиз Нофаль, выступая на пресс-конференции, выразил надежду, что межпалестинский раскол скоро будет преодолен. "Надеюсь, что сейчас будут предприняты усилия по созыву новых встреч, и мы сумеем добиться прекращения раскола. Мы сейчас более решительно настроены на достижение единства", — отметил посол.