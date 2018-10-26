В Палестине осудили предлагаемую США сделку по Ближнему Востоку

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Предлагаемая США "сделка века" по ближневосточному урегулированию не принесет ничего хорошего, она "отравлена", заявил в пятницу замгенсекретаря Народного фронта освобождения Палестины Талял Наджи.

"Ни одно из требований нашего великого народа не должно быть проигнорировано. Сейчас выдвигается идея этой "сделки века", ее представляют как некое благо для народов региона. Но это отравленный соблазн, отравленная сладость, которую предлагают нашим народам. Мы все это понимаем, и наши союзники, в том числе в России, это понимают", — сказал Наджи на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Он добавил, что эта "сделка", помимо общего негативного влияния на регион, вредна и для палестинцев, так как направлена на усиление межпалестинских противоречий.

"Это попытка расколоть палестинский народ. Поэтому она и отвергается всем палестинским народом", — сказал Наджи.

В свою очередь посол Палестины в РФ Абдельхафиз Нофаль, выступая на пресс-конференции, выразил надежду, что межпалестинский раскол скоро будет преодолен. "Надеюсь, что сейчас будут предприняты усилия по созыву новых встреч, и мы сумеем добиться прекращения раскола. Мы сейчас более решительно настроены на достижение единства", — отметил посол.