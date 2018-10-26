КИЕВ, 26 окт — РИА Новости. Первый замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг заявил, что опубликованный в журнале Foreign Policy текст интервью с ним "не отображает его точку зрения".
"Опубликованный вчера текст (в журнале Foreign Policy — ред.) ввел в заблуждение и не отображает мою точку зрения. В то же время уже была обнародована правильная версия. Как вам известно, мы не делаем выводов на основании установленных нами фактов и не предоставляем доказательств. Установленные миссией факты говорят сами за себя", — сказал Хуг на брифинге.
Ранее первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко назвала "ущербным и неудачным" заявление Хуга о том, что наблюдатели организации не обнаружили в Донбассе доказательств российского присутствия.
По словам сенатора Алексея Пушкова, "что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию".
Российское Минобороны неоднократно сообщало, что не поставляет ополченцам военной техники, боеприпасов, не оказывают другой помощи. Заявления Киева по этому поводу в оборонном ведомстве назвали "абсолютной чушью", которая "не поддается никакой критике".