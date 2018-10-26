КИЕВ, 26 окт — РИА Новости. Первый замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг заявил, что опубликованный в журнале Foreign Policy текст интервью с ним "не отображает его точку зрения".

Ранее журнал Foreign Policy опубликовал интервью с Хугом. Согласно первоначальному тексту, он заявил, что ОБСЕ не видела прямых доказательств российского присутствия на востоке Украины. Позже журнал удалил это высказывание. В издании сообщили, что это сделано потому, что "оно не передавало ту точку зрения, которую он хотел обозначить". Хуг также говорил, что члены миссии видели на востоке Украины людей в куртках с опознавательными знаками Российской Федерации, добавив при этом, что "такие куртки можно купить везде".

"Опубликованный вчера текст (в журнале Foreign Policy — ред.) ввел в заблуждение и не отображает мою точку зрения. В то же время уже была обнародована правильная версия. Как вам известно, мы не делаем выводов на основании установленных нами фактов и не предоставляем доказательств. Установленные миссией факты говорят сами за себя", — сказал Хуг на брифинге.

Ранее первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко назвала "ущербным и неудачным" заявление Хуга о том, что наблюдатели организации не обнаружили в Донбассе доказательств российского присутствия.

Киев не раз утвреждал, что РФ якобы вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

По словам сенатора Алексея Пушкова, "что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию".

Российское Минобороны неоднократно сообщало, что не поставляет ополченцам военной техники, боеприпасов, не оказывают другой помощи. Заявления Киева по этому поводу в оборонном ведомстве назвали "абсолютной чушью", которая "не поддается никакой критике".