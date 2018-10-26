Правительство Испании оспорит в суде резолюцию каталонского парламента

МАДРИД, 26 окт — РИА Новости. Испанское правительство оспорит в Конституционном суде резолюцию каталонского парламента, в которой содержится призыв к "упразднению монархии", несмотря на позицию государственного совета.

Об этом сообщила по итогам заседания совета министров в Севилье официальный представитель правительства, министр образования Исабель Селаа. Это решение правительство приняло, несмотря на позицию государственного совета, (консультативный орган правительства), который не видит для этого юридических оснований. Обращение в государственный совет — необходимая процедура для подачи иска в КС, однако его решения носят лишь рекомендательный характер.

"Совет министров принял решение, что он должен обратиться в суд. Правительство не разделяет юридических обоснований совета", — заявила Исабель Селаа на пресс-конференции, которую транслировал телеканал 24 Horas.

По ее словам, правительство считает резолюцию "неконституционной, поскольку она означает новую попытку начать односторонний процесс и предполагает выход за рамки полномочий (каталонского парламента — ред.), что нарушает Конституцию.

В тексте резолюции, который каталонский парламент принял 11 октября, осуждается "позиция короля Фелипе VI и его вмешательство в каталонский конфликт", в частности, его обращение к нации 3 октября 2017 года, которое, по мнению авторов документа, "оправдывало насилие" на избирательных участках во время голосования на так называемом "референдуме о независимости", а также подтверждается приверженность республиканским ценностями и содержится призыв к "упразднению изжившего себя и антидемократического института монархии".

Глава государства, король Фелипе VI 3 октября 2017 года, через два дня после незаконного референдума о независимости, выступил с обращением к нации, в котором заявил, что правительство Каталонии, решив провести голосование, продемонстрировало "неприемлемое неподчинение" для того, чтобы "разрушить единство Испании".