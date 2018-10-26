В Белоруссии ответили на просьбу киевского министра не говорить по-русски

ГОМЕЛЬ, 26 окт — РИА Новости. В Белоруссии два государственных языка – белорусский и русский, и каждый сам делает выбор, на каком из них говорить, так глава Мининформа Белоруссии Александр Карлюкевич прокомментировал РИА Новости заявление украинского политика Геннадия Зубко.

Ранее вице-премьер, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко на форуме регионов Белоруссии и Украины в Гомеле обратился к белорусским участникам мероприятия с просьбой выступать на белорусском языке. Сам Зубко говорил по-украински.

Первый форум регионов Белоруссии и Украины проходит 25-26 октября в белорусском Гомеле. В пленарном заседании примут участие президент Белоруссии Александр Лукашенко и его украинский коллега Петр Порошенко.