Геологическая служба США опубликовала рейтинг опасных вулканов страны

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Геологическая служба США опубликовала доклад, содержащий оценку угрозы извержения вулканов и список 18 наиболее опасных вулканов, извержение которых может привести к катастрофическим последствиям.

Больше всего "пороховых бочек" расположено в штате Аляска (5), затем идут Вашингтон(4), Орегон(4) и Калифорния(3). Оставшиеся два вулкана находятся в штате Гавайи.

Список возглавляет вулкан Килауэа, расположенный на острове Гавайи, который называют одним из самых активных действующих вулканов на Земле. Последнее его извержение началось 2 января 1983 года и продолжается до сих пор. В начале мая после активизации вулкана власти объявили эвакуацию населения, затронувшую около 10 тысяч человек.

Затем идут вулканы Сент-Хеленс и Рейнир в штате Вашингтон, активный стратовулкан Редаут на Аляске и Шаста в Калифорнии, который последний раз извергался в 1786 году.

Как отмечают исследователи, извержение любого из этих 18 вулканов может привести к катастрофе национального масштаба.

Всего в списке 161 вулкан, помимо особо опасных есть группы высокой угрозы – 39 вулканов, умеренной – 49, а также низкой — 34 вулкана и очень низкой опасности – 21.

Оценка проводилась с учетом различных факторов. Исследователи принимали во внимание не только активность вулкана, но и возможные разрушения, которые вызовет извержение, например, количество населения, которое может пострадать, и густота транспортной и энергетической инфраструктуры местности.