Нападки Трампа на прессу осудили 200 американских журналистов

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. По меньшей мере 200 журналистов подписали письмо, осуждающее нападки президента США Дональда Трампа на СМИ.
Там также отмечается, что президент старается не только "дискредитировать прессу, но и побудить к насилию в отношении нее".
"Мы осуждаем поведение Дональда Трампа как неконституционное, антиамериканское, совершенно незаконное, недостойное президента США и лидера свободного мира", — заявили журналисты.
Среди подписавших письмо журналистов есть сотрудники телеканалов ABC, CNN, CBS и других СМИ.
Американский лидер конфликтует с рядом СМИ, называя их "врагами народа" и авторами "фейковых новостей". СМИ в ответ критикуют Трампа и публикуют постоянные утечки из Белого дома с компрометирующей информацией.