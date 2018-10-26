Нападки Трампа на прессу осудили 200 американских журналистов

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. По меньшей мере 200 журналистов подписали письмо, осуждающее нападки президента США Дональда Трампа на СМИ.

"Потворство Трампа политической жестокости является неотъемлемой частью атак на свободную прессу, которые включают классифицирование любого репортажа, который ему не нравится, как "фейковые" новости, и запрет журналистам и информационным агентствам, которых он хочет наказать, посещать пресс-брифинги и мероприятия", — сообщается в письме.

Там также отмечается, что президент старается не только "дискредитировать прессу, но и побудить к насилию в отношении нее".

"Мы осуждаем поведение Дональда Трампа как неконституционное, антиамериканское, совершенно незаконное, недостойное президента США и лидера свободного мира", — заявили журналисты.

Среди подписавших письмо журналистов есть сотрудники телеканалов ABC, CNN, CBS и других СМИ.

Американский лидер конфликтует с рядом СМИ, называя их "врагами народа" и авторами "фейковых новостей". СМИ в ответ критикуют Трампа и публикуют постоянные утечки из Белого дома с компрометирующей информацией.