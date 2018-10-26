Стали известны подробности завещания Сенцова

КИЕВ, 26 окт — РИА Новости. Осужденный в РФ Олег Сенцов в завещании попросил экранизировать свои произведения, а полученные от гонораров средства завещал своим дочери и сыну, документ опубликовал в пятницу сайт "Громадское ТВ" ("Общественное ТВ").

В сентябре двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что он написал завещание. Как отмечается на сайте, именно она передала завещание журналистам.

"Завещаю в случае моей смерти экранизацию фильмов по моим сценариям, а именно "Носорог", "Кай", а также написанные мной в неволе "Блистательный мир", "Вороны" и "Кристи" моей соратнице и второму режиссеру Евгении Врадий в качестве режиссера-постановщика. В случае ее отказа она имеет право выбрать, кому перепоручить эти экранизации, а также выбрать компанию-производителя этих фильмов. Правопреемниками, наследниками и получателями моих гонораров после моей смерти я назначаю моих детей", — говорится в завещании Сенцова, копию которого публикует сайт.

Сенцов осужден на 20 лет колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Он был задержан сотрудниками ФСБ РФ среди членов диверсионной группы "Правого сектора"*, готовивших теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.