Чижов прокомментировал резолюцию ЕП по Азовскому морю

ВЕРОНА (Италия), 26 окт — РИА Новости, Александр Логунов. Резолюции Европарламента при всей их "боевитости" не имеют обязывающей силы, заявил РИА Новости постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов, комментируя резолюцию ЕП с призывом ввести новые санкции против РФ вокруг ситуации в Азовском море.

"Что касается Азова, Европарламент принимает массу решений, к сожалению, далеко не всегда продуманных и отражающих реальную ситуацию. Одно из таких решений — присуждение осуждённому за терроризм Олегу Сенцову премии Сахарова. Я думаю, академик Сахаров мог бы это не одобрить", — заявил Чижов на полях Веронского экономического форума.

По его словам, говоря о предложении ЕП создать международную наблюдательную миссии по Азовскому морю, нужно учитывать, что это является призывом Европарламента.

"Европарламент — уважаемая организация, но вы знаете, в том, что называется западным миром, есть три законодательных органа, которые безответственны в том смысле, что никто не может их распустить. Это палата лордов, Конгресс США и Европарламент. Еврокомиссию Европарламент может разогнать, и один раз (он — ред.) это сделал, а наоборот — нет", — рассказал российский постпред.

Европарламент одобрил в четверг резолюцию с призывом к властям ЕС предусмотреть усиление санкций против РФ в случае "эскалации" обстановки в Азовском море. Кроме того, исполнительным органам власти ЕС предлагается предусмотреть возможность создания поста "спецпосланника по Крыму и Донбассу".

"У меня есть ощущение, что некоторые из тех, кто поддержал резолюцию по Азову, не имеют четкого представления, где находится это море и каков его статус, и чем он отличается от статуса Атлантического океана или Средиземного моря" — отметил Чижов.

Высокопоставленный дипломат напомнил, что статус Азова регулируется соглашением между Россией и Украиной от 2013 года, то есть Азовское море не покрывается конвенцией ООН по морскому праву, "поэтому фактически это внутренние воды, а географы вообще могут сказать, что это устье Дона"

"Возвращаясь к Европарламенту, его резолюции при всей их боевитости отличаются тем, что не имеют обязывающей силы. Речь идёт по большому счету, как я понимаю, о затее создания некой мониторинговой миссии Евросоюза на Украине, которую хотят распространить на Азов, Донбасс и даже замахиваются на Крым, забывая, что он более не является территорией Украины", — подчеркнул Чижов.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".