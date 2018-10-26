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Власти Окинавы одобрили проведение референдума о передислокации баз США

(обновлено: 14:08 26.10.2018)
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© AFP 2018 / Jiji PressСамолеты США MV-22 Osprey на военной базе Футтэма, остров Окинава. Архивное фотоСамолеты США MV-22 Osprey на военной базе Футтэма, остров Окинава. Архивное фото
© AFP 2018 / Jiji Press

ТОКИО, 26 окт — РИА Новости. Власти южной японской префектуры Окинава одобрили в пятницу законопроект о проведении референдума по вопросу передислокации американской военной базы в пределах острова — главным камнем преткновения в отношениях между местными властями и центральным правительством под руководством премьер-министра Синдзо Абэ.

Военный грузовой самолет США на острове Окинава, Япония. Архивное фото
© AFP 2018 / Kazuhiro Nogi
На Окинаве десятки тысяч человек вышли на митинг против базы США
Как сообщает агентство Киодо, голосование по законопроекту было проведено после того, как члены неправительственной организации подали прямое прошение о проведении референдума по вопросу переноса американской базы в сентябре этого года.

"Это постановление (местного правительства – ред.) является значимым, так как оно открывает возможность для каждого жителя Окинавы четко выразить свою волю (по данному вопросу – ред.)", — цитирует агентство заявление Дэнни Тамаки, избранного губернатором Окинавы по итогам прошедших 30 сентября выборов.

Согласно японскому законодательству, референдум должен состояться в течение шести месяцев после введения закона в действие. В течение этого же срока правительству префектуры предстоит получить одобрение от каждого из 41 органов местного самоуправления. В противном случае проведение референдума на территории всей префектуры будет невозможным.

Американский самолет-разведчик RC-135. Архивное фото
© AFP 2018 / USAF/Greg Davis
В Окинаве требуют запретить полеты американских ВВС над частными владениями

Окинава составляет лишь 0,6% японской территории, но там размещено 74% американских военных объектов и более половины всех вооруженных сил США в Японии. По данным администрации префектуры, на Окинаве находятся 25,8 тысячи американских военнослужащих и 19 тысяч членов их семей и гражданских лиц США.

Примерно 20 лет назад правительство Японии само приняло решение о закрытии военной базы США в Гиноване. Сначала предполагалось вывести базу за пределы префектуры, но затем было принято решение о передислокации базы внутри острова Окинава и строительстве для этого нового аэродрома в Хэноко, где уже располагается американская база "Кемп-Шваб".

Вид на аэродром военной базы США на Окинаве. Архивное фото
© РИА Новости / Иван Захарченко
На Окинаве потребовали приостановить полеты Osprey после нового инцидента
Население Окинавы выступало против этого, и ныне покойный губернатор префектуры Такэси Онага в своей предвыборной кампании обещал добиться отмены планов строительства нового аэродрома, одобренных его предшественником Хирокадзу Накаимой. Позиция центральных властей Японии осталась неизменной.

Ранее в августе, уже после кончины Онаги, власти префектуры Окинава отозвали разрешение на предоставление земельного участка с целью передислокации базы США в Гиноване, сославшись на допущенные нарушения закона при принятии такого решения.

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