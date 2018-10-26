Власти Окинавы одобрили проведение референдума о передислокации баз США

ТОКИО, 26 окт — РИА Новости. Власти южной японской префектуры Окинава одобрили в пятницу законопроект о проведении референдума по вопросу передислокации американской военной базы в пределах острова — главным камнем преткновения в отношениях между местными властями и центральным правительством под руководством премьер-министра Синдзо Абэ.

Как сообщает агентство Киодо , голосование по законопроекту было проведено после того, как члены неправительственной организации подали прямое прошение о проведении референдума по вопросу переноса американской базы в сентябре этого года.

"Это постановление (местного правительства – ред.) является значимым, так как оно открывает возможность для каждого жителя Окинавы четко выразить свою волю (по данному вопросу – ред.)", — цитирует агентство заявление Дэнни Тамаки, избранного губернатором Окинавы по итогам прошедших 30 сентября выборов.

Согласно японскому законодательству, референдум должен состояться в течение шести месяцев после введения закона в действие. В течение этого же срока правительству префектуры предстоит получить одобрение от каждого из 41 органов местного самоуправления. В противном случае проведение референдума на территории всей префектуры будет невозможным.

Окинава составляет лишь 0,6% японской территории, но там размещено 74% американских военных объектов и более половины всех вооруженных сил США в Японии. По данным администрации префектуры, на Окинаве находятся 25,8 тысячи американских военнослужащих и 19 тысяч членов их семей и гражданских лиц США.

Примерно 20 лет назад правительство Японии само приняло решение о закрытии военной базы США в Гиноване. Сначала предполагалось вывести базу за пределы префектуры, но затем было принято решение о передислокации базы внутри острова Окинава и строительстве для этого нового аэродрома в Хэноко, где уже располагается американская база "Кемп-Шваб".

Население Окинавы выступало против этого, и ныне покойный губернатор префектуры Такэси Онага в своей предвыборной кампании обещал добиться отмены планов строительства нового аэродрома, одобренных его предшественником Хирокадзу Накаимой. Позиция центральных властей Японии осталась неизменной.

Ранее в августе, уже после кончины Онаги, власти префектуры Окинава отозвали разрешение на предоставление земельного участка с целью передислокации базы США в Гиноване, сославшись на допущенные нарушения закона при принятии такого решения.