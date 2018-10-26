Военные Южной Кореи и КНДР договорились о дальнейшем снижении напряженности

ТОКИО, 26 окт — РИА Новости. Представители военных ведомств Южной Кореи и КНДР договорились о ликвидации к концу ноября 11 расположенных в демилитаризованной зоне наблюдательных пунктов с каждой стороны, а также о формировании объединенной команды экспертов для изучения состояния устья реки Ханган для безопасности навигации гражданских судов.

"Север и Юг договорились полностью вывести персонал, вооружения и завершить работы по ликвидации на 11 охранных постах с каждой стороны к концу ноября, а также провести в декабре взаимоконтроль за выполнением этих мер", — отмечается в распространенном в пятницу пресс-релизе южнокорейского министерства обороны.

Кроме этого, согласно документу, стороны подтвердили достигнутое ранее соглашение о прекращении с 1 ноября этого года любых враждебных действий по отношении друг к другу на земле, в воздухе или на море, а также заявили о намерении сформировать совместную комиссию по реализации соглашения по снижению напряженности между двумя странами.

"Юг и Север создадут совместную исследовательскую команду по десять человек с каждой стороны с участием военных и экспертов в области судоходства в качестве подготовительных мер по обеспечению безопасности гражданского судоходства на реке Ханган", — говорится также в пресс-релизе.

Во время последнего межкорейского саммита в Пхеньяне 19 сентября было подписано соглашение в военной области министрами обороны в присутствии президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына.

В документе отмечалось, что "обе стороны договорились полностью вывести наблюдательные пункты Юга и Севера на расстоянии ближе одного километра в качестве экспериментальных мер для полного вывода из демилитаризованной зоны наблюдательных постов". Соглашение предусматривает также решение сторон о демилитаризации "зоны совместной охраны" в пограничном пункте Пханмунджом.

Реализация договоренностей открывает возможность для туристов свободно пересекать разделяющую надвое Корейский полуостров военно-демаркационную линию с девяти часов утра до 17 вечера при посещении Пханмунджома.

Эта линия представляет собой в зоне совместной охраны символический бетонный барьер высотой всего несколько сантиметров между бараками для заседаний комиссий по вопросам перемирия, которое положило конец войне 1950-1953 годов. Раньше туристам разрешалось перемещаться через военно-демаркационную линию только внутри этих зданий.