В Индии прошли акции протеста против допуска женщин в храм бога Айяппана

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 окт — РИА Новости. Полиция индийского штата Керала за последние двое суток задержала уже свыше 2 тысяч человек, которые приняли участие в акциях протеста против допуска женщин в возрасте от 10 до 50 лет в знаменитый храм бога Айяппана, передает в пятницу агентство ANI.

Ранее сообщалось о 1400 задержанных.

Отмечается, что по факту участия в несанкционированных акциях и массовых беспорядках в полиции были заведены свыше 452 уголовных дел. В период с 18 по 22 октября святыня, расположенная в районе Сабаримала, была впервые открыта как для мужчин, так и для женщин, однако группа радикально настроенных паломников перегородила все подходы к храму и под угрозой насилия не позволяла кому-либо из представительниц прекрасного пола даже приблизиться к нему.

В дело вмешалась полиция, которая попыталась обеспечить женщинам безопасный допуск, однако в большинстве случаев эти меры не принесли серьезных результатов. Толпа забрасывала женщин камнями и палками, после чего вступила в столкновения с силовиками. В настоящее время храм закрыт на неопределенный срок. В середине ноября Верховный суд Индии намерен изучить петицию о посещении святыни женщинами.

Храм бога Айяппана, который считается сыном двух верховных богов индуизма — Шивы и Вишну — расположен в Сабаримале, одном из самых популярных мест паломничества не только в Индии, но и во всем мире. Согласно традиции, индианкам репродуктивного возраста запрещено посещать эту святыню — храмовые служители-брахманы считают своего бога "холостяком", а себя — обязанными охранять его целомудрие, а потому до недавнего времени входить сюда позволено лишь пожилым женщинам и маленьким девочкам.

На это обратил внимание Верховный суд Индии, который своим вердиктом в конце сентября положил конец многовековому обычаю, указав на то, что практика недопуска женщин в религиозные места нарушает их конституционные права.