МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Европейский парламент призвал ЕС ввести новые санкции против России, если конфликт в Азовском море будет обостряться. В Страсбурге приняли резолюцию, призвав прекратить досмотры украинских судов. ЕП занял позицию Киева: после захвата российского сейнера "Норд" Украина несет убытки, оказавшись в юридическом тупике из-за договора с Россией.

Требования от Страсбурга

Ситуация в Азовском море может перерасти в открытый конфликт – именно этого опасаются в Страсбурге. "Он (Европарламент – Прим. ред) глубоко обеспокоен продолжающейся милитаризацией акватории Азовского моря и Черноморского региона", — отметили паламентарии. В частности, они обратили внимание на то, что Россия развернула в регионе комплекс ПВО С-400, а также перебросила корабли с Каспийского моря.

Также в ЕП выразили сожаление насчет того, что акватория моря "превращается в (…) сферу военных действий России против Украины": якобы Москва намерена "превратить Азовское море в свое внутреннее озеро" и присваивает себе украинские нефтегазовые ресурсы.

Кроме того, в Страсбурге осудили "остановку и инспекцию коммерческих судов, включая как украинские суда, так и суда под флагами третьих государств". Парламентарии призвали не злоупотреблять проверками судов и не проводить их по политическим мотивам, потому как это может способствовать "дальнейшей дестабилизации безопасности, целостности и социально-экономической ситуации на Украине". В документе содержится требование немедленно прекратить "интенсивные и дискриминационные инспекции судов". В противном случае Евросоюз может "рассмотреть принятие соответствующих контрмер". Действия России были оценены как "чрезмерные" и, дескать, нарушающие международное морское право.

Вместе с тем Европарламент уполномочил верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности "заявить, по согласованию со странами-членами, что санкции против России будут усилены в случае, если конфликт в Азовском море обострится".

Не обошлось в документе и без дежурных упоминаний о поддержке независимости и территориальной целостности Украины. В Страсбурге не преминули и "подтвердить суверенитет Украины над Крымским полуостровом и его частью Азовского моря". Соболезнования в связи с трагедией в Керчи, где в ходе нападения на колледж погибли 20 человек, парламентарии также выразили не Москве, а Киеву – все по старому сценарию.

Вспомнили депутаты и про Крымский мост. Строительство транспортного перехода, прокладка газопровода и подводных кабелей без согласия Киева были охарактеризованы как "еще одно нарушение Российской Федерацией суверенитета и территориальной целостности Украины". Кроме шуток: в резолюции утверждается, что это сооружение "оказало негативное влияние на окружающую среду" и "понизило уровень моря в проливе". Озабочены парламентарии также тем, что в возведении моста участвовали европейские компании.

Впрочем, в Страсбурге все же обратили внимание на то, что Киев стал инициатором расторжения договора о дружбе с Россией и создал военно-морскую базу на Азовском море, перебросив в регион дополнительные силы.

В сухом остатке парламентарии призвали распространить мандат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, работающей в Донбассе, на всю территорию Украины, в том числе и на прибрежные районы. Они также предложили назначить отдельного посланника ЕС по вопросам Крыма и Донбасса.

Реакция Москвы и Киева

Представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала резолюцию Европарламента как "очередную пропагандистскую карту, которая разыгрывается нашими западными коллегами". "Заявления американских представителей, европейских представителей, вот сейчас дошло до европарламентариев – они все идентичны, они не основываются на базе какой-то фактологической, они являются примером политической пропаганды", — отметила она. По ее словам, принятый документ – "новая свежая [пропагандистская] тема".

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал документ "основанием для новых санкций в Совете Евросоюза". "Европарламент давно превратился в привычный инструмент в руках русофобов для проведения под дудку американских кураторов линии по очернению и маргинализации России на европейском информационном пространстве", — добавил депутат.

Президент Украины Петр Порошенко со своей стороны приветствовал инициативу Страсбурга. В своем микроблоге в Twitter он выразил благодарность членам ЕП за "введение дополнительных санкций из-за агрессивных действий Кремля в Азовском море и Керченском проливе". В общем, ничего нового.

В чем суть спора

Ситуация в Азовском море обострилась после того, как весной 2018-го украинские власти задержали российский сейнер "Норд". Капитана судна обвинили в том, что он посещал Крым. Кроме того, кабинет министров Украины запретил российским судам перевозить грузы в украинских водах. Ограничения коснулись также иностранных плавсредств, которые заходили в порты Республики Крым и города Севастополя.

© Государственная пограничная служба Украины Задержанное в украинской части территориальных вод Азовского моря рыболовецкое судно "Норд" © Государственная пограничная служба Украины Задержанное в украинской части территориальных вод Азовского моря рыболовецкое судно "Норд"

После этого Россия начала досматривать суда, следующие в порты Украины на Азовском море. Москва при этом действует в соответствии с Соглашением о сотрудничестве между Украиной и РФ в Азовском море и Керченском проливе, подписанном в 2004 году. Согласно документу, Азов отнесен к внутренним водам обеих стран. Это значит, что и Киев, и Москва имеют полномочия останавливать и досматривать плавсредства.

Военные корабли третьих стран могут посещать Азовское море с целью визита в одну из прибрежных стран. При этом заход в море должен быть согласован с соседним государством.

В Верховной Раде Украины неоднократно требовали разрыва договора об Азовском море. Летом 2018-го был даже внесен соответствующий законопроект. В украинском МИД в ответ на это пояснили, что денонсация соглашения не в интересах Киева: "Это даст возможность России заявить про территориальный спор".

Тем не менее, Порошенко тогда заявил, что Киев не будет мириться "с захватом судов, движущихся в направлении украинских портов, в том числе Мариуполя". Он отдал приказы министру обороны и командующему военно-морскими силами (ВМС) разрешить каким-либо образом эту ситуацию. Однако командующий ВМС Украины Игорь Воронченко смог только подтвердить, что действия "кораблей ФСБ и Черноморского флота РФ по остановке и досмотру судов (…) не являются противоправными". Вместе с тем Киев усилил свою группировку кораблей, перебросив из Одессы поисково-спасательное судно "Донбасс" и морской буксир "Корец". Более того, украинские власти начали создавать новую военно-морскую базу в Бердянске.

Правомерность позиции Москвы вынуждены были признать и в МИД Украины. "По всем канонам международного морского права военные корабли имеют право останавливать гражданские суда для осмотра, для этого не нужны никакие мандаты", — заявила заместитель главы министерства Елена Зеркаль.

В августе украинская пограничная служба информировала, что российские моряки задержали в общей сложности 150 плавсредств. По словам представителя ведомства, некоторым судам приходится ожидать разрешения на проход под Крымским мостом по несколько суток. В том же месяце министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян подсчитал, что украинские порты несут из-за этого убытки в размере сотен миллионов гривен.

Между тем, несмотря на жалобы, Киев продолжает делать все, чтобы обострить ситуацию с судоходством в Азовском и Черном морях. Так, в октябре захваченный сейнер "Норд" выставили на аукцион. А в херсонском порту до сих пор стоит безосновательно заблокированное в августе украинскими властями судно "Механик Погодин".