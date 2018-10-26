Лидеры Германии и Украины встретятся в Киеве

БЕРЛИН, 26 окт — РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко обсудят в Киеве 1 ноября двухсторонние отношения между странами, а также конфликт в Донбассе и реализацию минских соглашений, заявила на брифинге заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.

"В четверг канцлер вылетит в Киев. Она будет встречена президентом Украины Петром Порошенко с воинскими почестями. Центральной темой последующих переговоров станут двухсторонние отношения между Германией и Украиной. Помимо этого, важными темами станут конфликт на востоке Украины и реализация минских соглашений", — сказала Деммер.