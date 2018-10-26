В Солсбери задержали мужчину за попытку украсть из собора Хартию вольностей

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Полиция Великобритании задержала мужчину, который пытался украсть экземпляр Великой хартии вольностей 1215 года из Солсберийского собора, сообщает газета Daily Telegraph со ссылкой на представителя правоохранительных органов.
Инцидент произошел в четверг около 17 часов по местному времени (19 мск). По словам представителя правоохранительных органов, после того как "была совершена попытка разбить стеклянную коробку", в которой находится исторический документ, в соборе сработала сигнализация. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали мужчину, который соответствовал описаниям очевидцев.
Как отмечает издание, мужчину подозревают в попытке кражи, хранении наступательного оружия и нанесении ущерба. Он находится в отделении полиции города Мелкшем, куда его доставили для допроса. В результате инцидента никто не пострадал, экземпляр политико-правового документа не был поврежден.
Прокуратура Британии 5 сентября предъявила двум гражданам РФ Александру Петрову и Руслану Боширову обвинения по четырем статьям, в том числе в покушении на убийство бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии и британского полицейского Ника Бейли. Премьер Британии Тереза Мэй, не приводя доказательств, утверждает, что подозреваемые — сотрудники ГРУ. В интервью RT и Sputnik Петров и Боширов заявили, в частности, что побывали в Солсбери как туристы, ничего не знали про Скрипалей и работают в фитнес-индустрии. На вопрос главного редактора телеканала и агентства Маргариты Симоньян, какое дело они хотели там завершить, Петров и Боширов ответили, что хотели посмотреть достопримечательности: Солсберийский собор и Олд Сарум.