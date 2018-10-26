В Солсбери задержали мужчину за попытку украсть из собора Хартию вольностей

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Полиция Великобритании задержала мужчину, который пытался украсть экземпляр Великой хартии вольностей 1215 года из Солсберийского собора, сообщает газета Daily Telegraph со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

"Мужчина 45 лет, задержанный по подозрению в попытке кражи Великой хартии вольностей, находится под стражей", — сообщил он.

Инцидент произошел в четверг около 17 часов по местному времени (19 мск). По словам представителя правоохранительных органов, после того как "была совершена попытка разбить стеклянную коробку", в которой находится исторический документ, в соборе сработала сигнализация. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали мужчину, который соответствовал описаниям очевидцев.

Как отмечает издание, мужчину подозревают в попытке кражи, хранении наступательного оружия и нанесении ущерба. Он находится в отделении полиции города Мелкшем, куда его доставили для допроса. В результате инцидента никто не пострадал, экземпляр политико-правового документа не был поврежден.

В Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.

Прокуратура Британии 5 сентября предъявила двум гражданам РФ Александру Петрову и Руслану Боширову обвинения по четырем статьям, в том числе в покушении на убийство бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии и британского полицейского Ника Бейли. Премьер Британии Тереза Мэй, не приводя доказательств, утверждает, что подозреваемые — сотрудники ГРУ. В интервью RT и Sputnik Петров и Боширов заявили, в частности, что побывали в Солсбери как туристы, ничего не знали про Скрипалей и работают в фитнес-индустрии. На вопрос главного редактора телеканала и агентства Маргариты Симоньян, какое дело они хотели там завершить, Петров и Боширов ответили, что хотели посмотреть достопримечательности: Солсберийский собор и Олд Сарум.