В ДНР заявили, что сбили пять БПЛА украинских силовиков за неделю

ДОНЕЦК, 26 окт — РИА Новости. Украинские силовики активно применяют беспилотники у линии соприкосновения в Донбассе, за неделю ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики сбило пять БПЛА, сообщил в пятницу журналистам официальный представитель народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
"Только за прошедшую неделю вблизи линии боевого соприкосновения зафиксированы полёты девяти летательных аппаратов противника, пять из которых были сбиты при пролете над нашей территорией", — сказал Басурин.
Он напомнил, что таким образом украинское командование нарушает минские соглашения, поскольку согласно договоренностям, использование беспилотников вблизи линии соприкосновения запрещено.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.