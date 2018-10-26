В ДНР заявили, что сбили пять БПЛА украинских силовиков за неделю

ДОНЕЦК, 26 окт — РИА Новости. Украинские силовики активно применяют беспилотники у линии соприкосновения в Донбассе, за неделю ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики сбило пять БПЛА, сообщил в пятницу журналистам официальный представитель народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

По словам Басурина, украинские силовики активно применяют беспилотную авиацию в Донбассе "для разведки и корректировки огня во время обстрелов территории республики на всех направлениях".

"Только за прошедшую неделю вблизи линии боевого соприкосновения зафиксированы полёты девяти летательных аппаратов противника, пять из которых были сбиты при пролете над нашей территорией", — сказал Басурин.

Он напомнил, что таким образом украинское командование нарушает минские соглашения, поскольку согласно договоренностям, использование беспилотников вблизи линии соприкосновения запрещено.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.