Болтон прокомментировал возможность введения новых санкций против России

ТБИЛИСИ, 26 окт – РИА Новости. Находящийся с визитом в Тбилиси советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что американская сторона уже ввела все необходимые санкции против России.
Он добавил, что не знает, будут ли президенты США и России на предстоящей встрече обсуждать вопрос отношений с Грузией, "так как встреча будет короткой, и ее график пока не известен".
Как сообщил ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков, президент РФ Владимир Путин в ходе своей предстоящей поездки в Париж 11 ноября встретится с американским коллегой Дональдом Трампом. По его словам, встреча Путина и Трампа будет полноценной и хорошо подготовленной.
Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Абхазия и Южная Осетия были признаны Грузией оккупированными территориями.