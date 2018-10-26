Болтон прокомментировал возможность введения новых санкций против России

ТБИЛИСИ, 26 окт – РИА Новости. Находящийся с визитом в Тбилиси советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что американская сторона уже ввела все необходимые санкции против России.

"Все необходимые санкции против России уже введены, часть из них была применена как раз после войны 2008 года",- заявил Болтон, отвечая на вопрос журналиста грузинского Первого канала о том, не планирует ли американская сторона вводить дополнительные санкции против РФ из-за "оккупированных территорий".

Он добавил, что не знает, будут ли президенты США и России на предстоящей встрече обсуждать вопрос отношений с Грузией, "так как встреча будет короткой, и ее график пока не известен".

Как сообщил ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков, президент РФ Владимир Путин в ходе своей предстоящей поездки в Париж 11 ноября встретится с американским коллегой Дональдом Трампом. По его словам, встреча Путина и Трампа будет полноценной и хорошо подготовленной.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.

Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Абхазия и Южная Осетия были признаны Грузией оккупированными территориями.