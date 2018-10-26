В Италии умер последний римский еврей, выживший в Освенциме

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Последний римский еврей, выживший в нацистском лагере смерти Освенцим, скончался в ночь на пятницу в итальянской столице, сообщила еврейская община Рима.

Как сообщается в Facebook общины, Лелло ди Сеньи родился 4 ноября 1926 года. Шестнадцатого октября 1943 года он вместе с близкими и еще более тысячи римских евреев были депортированы нацистами в Освенцим.

Глава еврейской общины Рима Рут Дурегелло выразила соболезнования близким ди Сеньи, а также призвала молодое поколение не забывать историю и не допустить ее переписывания.

"Его уход является не только болью для нашей общины, но и, к сожалению, сигналом, предупреждением будущим поколениям. С ним умирает историческая память того, кто пережил нападение 16 октября и вернулся, чтобы рассказать нам о нем. С сегодняшнего дня мы должны набраться мужества, чтобы быть еще сильнее, чтобы не забыть и не позволить тем, кто хочет перечеркнуть историю и кто хотел бы повторить это вновь, взять верх", — заявила Дурегелло.

После оккупации части территории Италии в 1943 году нацисты начали массовую депортацию итальянских евреев и беженцев в лагеря смерти. Депортация евреев из Рима состоялась 16 октября 1943 года. Специальные части СС в итальянской столице арестовали и отправили в Освенцим около 1,3 тысячи евреев. Почти все они погибли. Римская депортация считается одной из самых крупных. Позже, в ноябре 1943 года, аналогичные акции состоялись в Триесте, Генуе, Флоренции, Милане, Венеции и Ферраре.