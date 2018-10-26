В Иордании еще один мост обрушился из-за ливней

ДАМАСК, 26 окт – РИА Новости. Еще один мост обрушился в Иордании у побережья Мертвого моря недалеко от места затопления автобуса со школьниками, сообщает телеканал Jo24.

Телеканал опубликовал фотографии обрушившегося автодорожного моста, ведущего к побережью. По данным канала, обрушение произошло утром в пятницу.

Причиной обрушения, по всей видимости, стали последствия ливней и схода селевых потоков. В результате поисково-спасательным отрядам стало тяжелее добираться до места происшествия с автобусом, отмечает канал.

Проливные дожди обрушились в четверг на Ливан, Сирию и Иорданию. В результате удара стихии обрушился мост в районе низины Агвар, что привело к затоплению экскурсионного автобуса со школьниками. На данный момент число жертв составило 19 человек из 46 пассажиров.