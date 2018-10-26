КИЕВ, 26 окт — РИА Новости. Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко назвала "ущербным и неудачным" заявление замглавы миссии ОБСЕ Александра Хуга о том, что наблюдатели организации не обнаружили в Донбассе доказательств российского присутствия.
"Мне искренне жаль, что… миссия (Хуга — ред.) на посту заместителя председателя СММ (Специальная мониторинговая миссия. — ред.) ОБСЕ завершается таким очевидно ущербным и неудачным заявлением. Надеюсь, это просто неудачно сформулированная им фраза, а не позиция", — написала Геращенко на своей странице в Facebook.
Российское Минобороны неоднократно сообщало, что не поставляет ополченцам военную технику, боеприпасы, не оказывают другой помощи. Заявления Киева по этому поводу в оборонном ведомстве назвали "абсолютной чушью", которая "не поддается никакой критике".