КИЕВ, 26 окт — РИА Новости. Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко назвала "ущербным и неудачным" заявление замглавы миссии ОБСЕ Александра Хуга о том, что наблюдатели организации не обнаружили в Донбассе доказательств российского присутствия.

Ранее Хуг в интервью журналу Foreign Policy отметил, что ОБСЕ не увидела прямых доказательств российского присутствия на востоке Украины. Позже журнал удалил это высказывание. В издании сообщили, что "оно не передавало ту точку зрения, которую он хотел обозначить". Хуг также говорил, что члены миссии видели на востоке Украины людей в куртках с опознавательными знаками Российской Федерации, добавив при этом, что "такие куртки можно купить везде".

"Мне искренне жаль, что… миссия (Хуга — ред.) на посту заместителя председателя СММ (Специальная мониторинговая миссия. — ред.) ОБСЕ завершается таким очевидно ущербным и неудачным заявлением. Надеюсь, это просто неудачно сформулированная им фраза, а не позиция", — написала Геращенко на своей странице в Facebook.

Вице-спикер утверждает, что миссия ОБСЕ якобы каждую неделю фиксирует в Донбассе российскую военную технику, которую "не купишь на базаре". При этом она не привела каких-либо доказательств того, что представители ОБСЕ действительно фиксирует такие факты.

Российское Минобороны неоднократно сообщало, что не поставляет ополченцам военную технику, боеприпасы, не оказывают другой помощи. Заявления Киева по этому поводу в оборонном ведомстве назвали "абсолютной чушью", которая "не поддается никакой критике".