Песков не видит оснований не верить саудовской стороне по поводу Хашукджи

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Оснований не верить заявлениям саудовской королевской семьи о непричастности к убийству журналиста Джамаля Хашукджи ни у кого не должно быть, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Накануне Владимир Путин и король Саудовской Аравии провели телефонный разговор, в ходе которого Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд проинформировал российского лидера о мерах по расследованию убийства Хашукджи.

Журналисты поинтересовались у Пескова, можно ли после этой беседы говорить о том, что Кремль верит в непричастность королевской семьи к случившемуся.

"Я считаю этот вопрос неуместным: есть официальное заявление короля, есть официальное заявление наследного принца. Каких-то оснований не верить в принципе ни у кого не должно быть", — ответил Песков.

От отметил, что королевская семья сама осудила убийство и заявила о своей непричастности к нему.

"Все остальное — это вопрос расследования, расследования, собственно, которого желает и сама королевская семья. Мы это приветствуем", — добавил Песков.

Хашукджи работал обозревателем американской газеты The Washington Post и с 2017 года жил в США. Он пропал 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Более двух недель руководство дипмиссии утверждало, что журналист покинул ведомство. Но 20 октября саудовские государственные распространили сообщение генпрокурора о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, а к его гибели привела незапланированная ссора с сотрудниками консульства.

По этому делу задержаны 18 человек. Глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр, комментируя убийство Хашукджи, заявил, что преступники "превысили полномочия".