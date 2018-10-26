На Аляске произошло извержение вулкана

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Извержение вулкана зафиксировано на острове Семисопочный в составе Алеутского архипелага (штат Аляска в США), в районе объявлен "оранжевый" (предпоследний) код опасности для авиации, сообщается на сайте Центра наблюдения за вулканами Alaska Volcano Observatory (AVO).
"AVO повышает авиационный код и уровень опасности до оранжевого", — также сообщается на сайте обсерватории.
Алеутские острова — архипелаг на севере Тихого океана, к юго-западу от Аляски. Входит в состав территории штата Аляска.