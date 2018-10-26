Евросоюз продлил санкции против руководства Приднестровья

БРЮССЕЛЬ, 26 окт – РИА Новости. Евросоюз продлил до октября 2019 года ограничительные меры в отношении руководства непризнанного Приднестровья, говорится в документе, опубликованном в пятницу в Официальном журнале ЕС.

"Это решение действует до 31 октября 2019 года. Если Совет сочтет, что его цели не были достигнуты, оно должно быть обновлено или в него должны быть внесены соответствующие поправки", — говорится в решении.

Постановление вступает в силу на следующий день после его опубликования в Официальном журнале ЕС.

В феврале 2003 года ЕС ввел санкции в отношении ряда приднестровских чиновников, которые, по мнению этой региональной организации, несли непосредственную ответственность за отсутствие прогресса в приднестровском урегулировании, и за организацию кампании по закрытию в Приднестровье молдавских школ с обучением на латинской графике и по программам Молдавии.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.