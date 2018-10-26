NBC обсуждает с телеведущей Мегин Келли условия ее увольнения

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Американский телеканал NBC проводит переговоры с известной ведущей Мегин Келли, которая брала интервью у президента России Владимира Путина, по поводу того, на каких условиях она может покинуть подразделение компании NBC News, сообщает телеканал CNN.

Ранее газета Daily Mail со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщила, что Келли уволена с должности ведущей на канале NBC за расистские замечания. По данным издания, Келли осталась без работы после того, как в эфире программы Today Show высказала свое мнение в поддержку так называемого "блэкфейса" — театрального грима, который представляет собой карикатурное изображение лица чернокожего человека. Как сообщает газета, сумма, которую телеканалу, возможно, придется выплатить Келли, составляет по контракту 69 миллионов долларов.

После появления в СМИ сообщений о грядущем увольнении Келии ее официальный представитель Дэвидсон Голдин сообщил, что телеканал пока не связывался с ней или ее представителями. Позже компания все-таки вышла на контакт с телеведущей. Как отмечает CNN, "это знак, что проходят переговоры". По данным телеканала, "ставки высоки", учитывая, что с ведущей был заключен контракт, предположительно, на 23 миллиона долларов в год.

Официально об увольнении ведущей пока не объявлено, однако по данным источников CNN, это произойдет в ближайшие дни. Ранее некоторые СМИ сообщали, что Келли только покинет свое шоу, но останется на телеканале в другой роли, однако источники CNN опровергли эту информации. По данным СМИ, ведущая может вернуться на телеканал Fox, на котором работала раньше.

Келли 46 лет, она известная журналистка и телеведущая. Одна из причин такой известности — неоднократная критика со стороны американского президента Дональда Трампа. После одного из туров предвыборных дебатов он отрицательно высказывался о ведущей: политик обвинял Келли в предвзятости и прямо говорил, что она ему не нравится. Позже он отказался от дебатов на Fox из-за того, что вести их вновь должна была Келли.

В июне 2017 года Путин дал Келли интервью на тему российско-американских отношений и обвинений в адрес России во "вмешательстве в выборы в США" — эти обвинения опровергли как в Белом доме, так и в Кремле. Этот выпуск передачи Келли смотрели 6 миллионов американцев.

В 2014 году Келли была включена журналом Time в сотню самых влиятельных людей, в том списке были среди прочих Путин и тогдашний президент США Барак Обама