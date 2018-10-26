Австрия не поставляет вооружение в Саудовскую Аравию, заявили в Вене

ВЕНА, 26 окт — РИА Новости. Австрия не поставляет вооружение в Саудовскую Аравию с начала конфликта в Йемене, заявила в пятницу глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

Европарламент в четверг одобрил резолюцию в связи с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашукджи с призывом к Совету ЕС выработать общую позицию для введения эмбарго на поставки оружия в Саудовскую Аравию, а также предусмотреть санкции против Эр-Рияда.

"Австрия не поставляет никакой военной техники в Саудовскую Аравия с начала конфликта в Йемене. Если Германия и весь ЕС прекратят поставки вооружений, это сможет внести вклад в завершение кровопролития", — написала министр на своей страничке в Twitter.

Саудовский журналист Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на субботу, 20 октября, распространили сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, и к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек, которые допрашиваются, саудовские власти стремятся установить правду и привлечь к ответственности всех виновных.