БЕРЛИН, 26 окт — РИА Новости. Решение американского президента Дональда Трампа о выходе из ряда международных договоров, заключенных его предшественниками, является огромной ошибкой, однако это не означает, что с лидером США нельзя заключать договоренности, заявил РИА Новости председатель Мюнхенской конференции по безопасности, германский дипломат Вольфганг Ишингер.
Он добавил, что "мы не найдем решений крупных глобальных проблем без Америки и России".
Ранее президент США сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его нарушает, и выйдут из договора. Трамп заявил, что Америка будет наращивать свой ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", а после Вашингтон будет готов остановить этот процесс и даже приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что данное сообщение адресовано, прежде всего, Китаю и России.
Ранее американский лидер также объявил, что США выйдут из Парижского соглашения, участники которого обязались существенно сократить выбросы.