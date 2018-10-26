БЕРЛИН, 26 окт — РИА Новости. Решение американского президента Дональда Трампа о выходе из ряда международных договоров, заключенных его предшественниками, является огромной ошибкой, однако это не означает, что с лидером США нельзя заключать договоренности, заявил РИА Новости председатель Мюнхенской конференции по безопасности, германский дипломат Вольфганг Ишингер.

"Он (Трамп) просто хочет избавиться от всех соглашений, заключенных его предшественниками, которые он рассматривает как кандалы для своей страны. Я считаю это огромной ошибкой. Но это не означает, что с Дональдом Трампом невозможно договориться. Я думаю, с Америкой нужно вести переговоры, также нужно вести переговоры с Россией", — заявил Ишингер.

Он добавил, что "мы не найдем решений крупных глобальных проблем без Америки и России".

Ранее президент США сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его нарушает, и выйдут из договора. Трамп заявил, что Америка будет наращивать свой ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", а после Вашингтон будет готов остановить этот процесс и даже приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что данное сообщение адресовано, прежде всего, Китаю и России.

В мае Трамп сообщил, что Вашингтон выходит из соглашения о ядерной программе с Ираном. Трамп также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Более существенные санкции, которые охватят экспорт нефти, ожидаются с 4 ноября.

Ранее американский лидер также объявил, что США выйдут из Парижского соглашения, участники которого обязались существенно сократить выбросы.