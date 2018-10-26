Оптическая иллюзия со свадебным платьем смутила пользователей Сети

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. В Сети обсуждают новую оптическую иллюзию, опубликованную на портале Imgur.
https://t.co/ycMsp22oOq#Crack #DoubleTake— Walt Armour (@walta1237) 25 октября 2018 г.
BLUSHING BRIDE People think this innocent wedding photo is much ruder than it is… can you see the cheeky reason why?
An optical illusion makes the bride look like she has A LOT more on display than she really does pic.twitter.com/EzFNSaPub8
Некоторые пользователи признались, что им потребовалось полминуты, прежде чем они смогли найти подвох. Другие же и вовсе не смогли самостоятельно разобраться в увиденном.
"Я не понял, в чем действительно дело, до тех пор, пока не прочитал комментарии", — написал ahhhhtomzilla.
"Не повезло невесте", — отметила @Britt_Britt07.
Снимок, которым поделился пользователь сайта под ником Imgur254, был просмотрен 107 128 раз, а также набрал популярность в Twitter.