БЕРЛИН, 26 окт — РИА Новости. Вопрос о миротворческой миссии ООН для Донбасса нужно решать в формате Совета Безопасности ООН, возможно, при участии Германии и ЕС, считает председатель Мюнхенской конференции по безопасности, германский дипломат Вольфганг Ишингер.
"Я не утверждаю, что такое изменение формата автоматически приведет нас к прогрессу. Но было бы неплохо работать вместе с американской администрацией. Мы знаем, что США могут очень успешно торпедировать или саботировать соглашения, в которых они не участвовали", — считает глава Мюнхенской конференции по безопасности.
Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.