БЕРЛИН, 26 окт — РИА Новости. Вопрос о миротворческой миссии ООН для Донбасса нужно решать в формате Совета Безопасности ООН, возможно, при участии Германии и ЕС, считает председатель Мюнхенской конференции по безопасности, германский дипломат Вольфганг Ишингер.

"Было бы логично больше не обсуждать этот вопрос в рамках минского процесса или нормандского формата (РФ, ФРГ, Украина, Франция — ред.). Если мы хотим, чтобы в Донбассе была миссия ООН, то все пять постоянных членов Совета Безопасности ООН должны согласиться с этим. Возможно, Германия и ЕС также должны сидеть за столом переговоров", — сказал Ишингер РИА Новости, добавив, что ФРГ "в любом случае будет заседать в Совете Безопасности с января в течение следующих двух лет".

"Я не утверждаю, что такое изменение формата автоматически приведет нас к прогрессу. Но было бы неплохо работать вместе с американской администрацией. Мы знаем, что США могут очень успешно торпедировать или саботировать соглашения, в которых они не участвовали", — считает глава Мюнхенской конференции по безопасности.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.