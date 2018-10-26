В Бельгии объяснили отказ от европейских истребителей в пользу F-35

БРЮССЕЛЬ, 26 окт — РИА Новости, Александр Шишло. Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель в пятницу объяснил более выгодным коммерческим предложением американцев решение властей закупить у США для перевооружения ВВС королевства истребители пятого поколения F-35 Lightning II, а также тем, что Франция так и не назвала Брюсселю точную стоимость своего истребителя Rafale F3R.

Ряд французских СМИ назвал предательством отказ Бельгии от "европейского" выбора.

"Мы попросили французов представить разъяснения по их предложению и цене, но этого сделано не было", — заявил Мишель в эфире телерадиокомпании RTBF.

По словам премьера, выбор властей Бельгии был полностью транспарентным и экономически обоснованным, поэтому нет смысла увязывать его с уступкой президенту США Дональду Трампу.

Американский концерн Lockheed Martin (производитель F-35 Lightning II) и британский BAE Systems (истребитель Eurofighter Typhoon) в феврале 2018 года стали единственными участниками тендера на переоснащение ВВС Бельгии 34 истребителями-бомбардировщиками нового поколения. Речь идет о замене парка 54 истребителей F-16, находящихся на вооружении ВВС Бельгии с начала 1980-х годов. В сентябре 2017 года об отказе продолжать участие в конкурсе на поставку новых боевых самолетов объявили американский авиастроительный гигант Boeing (производитель истребителя-бомбардировщика Super Hornet F/A-18) и шведский Saab (JAS-39 E Gripen). Франция также вышла из тендера, предложив Брюсселю истребитель Rafale F3R концерна Dassault в обмен на "углубленное и структурное партнерство" в реализации совместно с Францией и Германией плана создания к 2040 году боевых самолетов нового поколения в контексте развития европейской обороны.

По информации минобороны Бельгии, стоимость одного F-35, способного нести ядерное оружие, достигает 76,3 миллиона евро, включая оснащение вооружением и подготовку пилотов. Таким образом, общий счет для бельгийского бюджета составит 2,594 миллиарда евро против 3,6 миллиарда заложенных. В результате Бельгия заплатит за американские истребители меньше, чем Нидерланды и Италия, отмечают в минобороны.

Согласно же данным местных СМИ, на приобретение, а также обслуживание новых истребителей-бомбардировщиков в течение предстоящих четырех десятилетий правительство Бельгии планирует выделить в общей сложности 15 миллиардов евро.

По мнению первого заместителя бургомистра бельгийской коммуны Оттиньи-Лувен-ля-Нев, экономиста Седрика дю Монсо, решение правительства Бельгии закупить у США истребители F-35 Lightning II неблагоприятно как для экономики самой Бельгии, так и Евросоюза в целом.

При этом дю Монсо отмечал, что решение властей Бельгии продемонстрирует "готовность консолидировать наш выбор в поддержку единой валюты и промышленной политики, благоприятной для занятости и инноваций".

Планируется, что первый F-35 ВВС Бельгии заступит на боевое дежурство, а к 2028 году все истребители F-16 будут выведены из эксплуатации. Подписание контракта на поставку ожидается не позднее начала 2019 года.