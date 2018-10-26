В Афганистане действуют более 50 тысяч боевиков, заявил замминистра обороны

ПЕКИН, 26 окт – РИА Новости. На территории Афганистана в настоящее время действует 21 террористическая организация, численность боевиков превышает 50 тысяч, заявил в пятницу заместитель министра обороны Афганистана Хилалуддин Хилал.

"Афганистан превратился в центральное поле сражения для представителей различных террористических организаций, которые борются за влияние в этом регионе", — заявил Хилал в ходе международного Сяншаньского форума по вопросам безопасности в Пекине.

По его словам, "в настоящий момент в стране действует 21 террористическая организация, общая численность боевиков достигает 50,2 тысяч".

"Это включает и 8023 международных террориста, действующих в Афганистане", — добавил он.

По его данным, самая крупная террористическая группировка, действующая в стране — "Талибан"*, численность ее боевиков составляет около 38 тысяч.

Министр также сообщил, что в стране пытается укрепить свое влияние ИГ*, численность боевиков этой террористической группировки в Афганистане уже превышает 2 тысячи.

По его словам, ряды ИГ* в Афганистане постоянно пополняются террористами, которые раньше были членами группировок в Пакистане. Помимо этого, в ИГ* перешли некоторые боевики из "Аль-Каиды"*.

"В составе ИГ* 70% приходится на пакистанцев, 6% составляют узбеки, 4% — чеченцы, 3% — арабы, 1% — китайцы, и 14% афганцев", — сообщил министр.

* Запрещенные в России террористические группировки.