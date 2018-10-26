Военные КНДР и Южной Кореи провели переговоры на генеральском уровне

ТОКИО, 26 окт — РИА Новости. Военные Южной Кореи и КНДР провели переговоры на генеральском уровне в поселке Пханмунджом в демилитаризованной зоне, в рамках достигнутого в сентябре военного соглашения для смягчения напряженности и для предотвращения случайных столкновений, со ссылкой на министерство обороны Южной Кореи сообщило агентство Ренхап.

Южную Корею представлял генерал-майор Ким До Гюн, а Северную – генерал-лейтенант Ан Ик Сан.

"Я счастлив видеть своими глазами, что шаги к демилитаризации Объединенной зоны безопасности продвигаются на практике, так как я увидел заметные изменения по сравнению с тем, что я видел в демилитаризованной зоне в последний раз, когда я здесь был", — приводит агентство слова южнокорейского генерала, которые он сказал в начале встречи. Он также назвал процесс демилитаризации Объединенной зоны безопасности, который был частью военного соглашения между двумя странами и закончился накануне переговоров генералов, "немыслимым в прошлом".

"Совсем до недавнего времени военные двух Корей направляли ружья друг против друга на линии фронта конфронтации и конфликта. И я рад, что военные находятся в авангарде усилий для осуществления идеологии корейцев в поддержку желаний наших лидеров", — сказал он.

Основными темами переговоров должно было стать обсуждение формирования и управления межкорейского военного комитета, в задачу которого входит выполнение положений сентябрьского военного соглашения. Военное соглашение, подписанное после третьего саммита лидеров Севера и Юга Кореи, предполагает серию мер по контролю над обычными вооружениями, таких как ликвидация нескольких пограничных постов, разоружение Объединенной зоны безопасности в демилитаризованной зоне и установление буферных зон в воздухе, на море и на суше.