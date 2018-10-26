При мощном землетрясении в Греции никто не пострадал

АФИНЫ, 26 окт — РИА Новости. Мощное землетрясение магнитудой 6,4 повредило многие здания на греческом острове Закинтос, однако из людей никто не пострадал, сообщает Афинское агентство новостей АМНА со ссылкой на Генеральный секретариат по гражданской защите.

За главным ударом в 1.54 последовали десятки афтершоков.

После землетрясения было нарушено электроснабжение, сейчас оно восстановлено почти повсюду. В порту Агиос Состис поврежден причал. В десятках магазинов и домов по всему острову много разбитых стеклянных окон и небольших повреждений, сообщает агентство.

Многие жители острова провели ночь на улице, но никто не пострадал.