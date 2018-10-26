Губернатор Калифорнии раскритиковал намерение США выйти из ДРСМД

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Губернатор штата Калифорния Джерри Браун раскритиковал решение президента США Дональда Трампа выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его нарушает, и выйдут из договора.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальное разъяснение от США, и добавил, что слом положений ДРСМД вынудит Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в данной сфере будет встречать противодействие.

"Когда у человечества есть технология, которая может полностью уничтожить цивилизацию, нет ничего настолько важного, из-за чего можно было бы прекратить диалог и серьезное обсуждение", — заявил Браун в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс.

Губернатор подчеркнул, что, по его мнению, обе основные политические партии США "слепы" в отношении глобальной ядерной угрозы.

Беседа Брауна с агентством состоялась в тот же день, когда он стал председателем организации "Бюллетень ученых-атомщиков", регулирующей "часы судного дня".

В январе представители организации сообщили, что символические стрелки "часов судного дня", указывающих на угрозу глобальной катастрофы, стали ближе к ядерной полуночи и теперь показывают 23.58. Такое же время "часы судного дня" показывали в 1953 году после первого испытания водородной бомбы.