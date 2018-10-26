В ООН заявили о снижении случаев гибели миротворцев в результате нападений

ПЕКИН, 26 окт – РИА Новости. Число случаев гибели миротворцев, участвующих в миротворческих операциях по всему миру и погибших в результате нападений на контингенты во время выполнения служебных обязанностей, в январе-сентябре 2018 года снизилось на 43%, заявил заместитель генерального секретаря по операциям по поддержанию мира Жан-Пьер Лакруа, выступая на международном Сяншаньском форуме по вопросам безопасности в Пекине.

"Укрепление безопасности миротворцев необходимо для того, чтобы дать им возможность выполнять служебные обязанности, которые им поручает Совет Безопасности. Мы предпринимаем необходимые усилия и уже добились исключительного прогресса, появляются потенциально положительные результаты нашей работы, так, с января по сентябрь этого года 17 миротворцев погибли в результате актов насилия, что на 43% меньше, чем за тот же период прошлого года", — сказал Лакруа.

Он подчеркнул, что необходимо постоянно усиливать действия для обеспечения безопасности каждого миротворца, потому что угрозы и опасность, с которыми они сталкиваются каждый день, невероятно высокие.

Снижение гибели миротворцев из-за нападений в этом году следует за рекордными показателями прошлого года, когда в результате актов насилия погибли 59 миротворцев.