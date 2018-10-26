В Китае женщина ранила кухонным ножом 14 детей в детском саду

ПЕКИН, 26 окт — РИА Новости. В китайском Чунцине вооруженная кухонным ножом женщина ранила 14 воспитанников детского сада, говорится в сообщении местной полиции.

Сообщается, что 39-летняя подозреваемая совершила нападение утром в пятницу у ворот детского сада, когда дети возвращались с утренней зарядки. Сотрудники учебного заведения и охрана смогли остановить женщину, приехавшая на место происшествия полиция ее арестовала.

По распространившимся в сети кадрам видно, как полицейские уводят по виду взволнованную подозреваемую.

О мотивах ее поступка пока не сообщается.