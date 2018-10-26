Власти Мексики отменили режим ЧС в связи с ураганом "Уилла"

МЕХИКО, 26 окт – РИА Новости. Мексиканские власти объявили в четверг о прекращении режима чрезвычайной ситуации из-за урагана "Уилла", говорится в коммюнике МВД страны.

"Уилла", набиравший силу урагана пятой категории, ударил по штатам Синалоа и Наярит, однако при подходе к берегам Мексики из Тихого океана сначала ослаб до третьей категории, а затем – до уровня тропического шторма.

"Правительство республики объявляет о прекращении этапа чрезвычайной ситуации, чтобы начать этап восстановления, и подчеркивает свое обязательство по защите пострадавшего от природных явлений населения", — говорится в сообщении.

МВД страны отмечает, что в штатах Синалоа и Наярит нанесен ущерб инфраструктуре, базовым услугам для населения и связи, но главное — в результате удара стихии нет жертв.