Сейсмологи предупреждают о возможном цунами в Италии после землетрясения

РИМ, 26 окт – РИА Новости, Сергей Старцев. Национальный институт геофизики и вулканологии Италии предупредил об опасности возникновения цунами в Средиземном море после сильного землетрясения, происшедшего в ночь на пятницу у побережья Греции.
"На побережье итальянских областей Калабрия, Базиликата, Апулия и Сицилия введен оранжевый уровень тревоги. Возможно повышение уровня моря до одного метра. Рекомендуется не приближаться к побережью и пляжам", — говорится в экстренном сообщении института.
По данным сейсмологов, колебания земной поверхности явственно ощущались во многих районах Греции, Италии, а также еще шести стран Средиземноморья.