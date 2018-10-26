Трамп подписал закон о санкциях за поддержку "Хезболлах"

ВАШИНГТОН, 26 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу закон, предусматривающий введение санкций против тех, что поддерживает ливанское движение "Хезболлах", говорится в сообщении Белого дома.

"Закон, подписанный сегодня президентом Трампом, еще больше изолирует "Хезболлах" от международной финансовой системы и уменьшит его финансирование. Эти санкции будут направлены на иностранных физических лиц и правительственные структуры, которые осознанно содействуют или поддерживают "Хезболлах" и связанные с ним сети, которые вовлечены в наркотрафик и другие трансграничные преступления", — сказано в документе.

Санкции, в частности, предусматривают замораживание активов, аннулирование американских виз и запрет на въезд в США.

"Хезболлах" — ливанское шиитское движение, основанное в конце 1970-х годов священниками-шиитами при содействии иранских "Стражей исламской революции". Основной целью деятельности "Хезболлах" было изгнание из Ливана израильских и западных военных сил. Созданные им вооруженные отряды "Исламского сопротивления" широко прибегали к тактике партизанской войны и терактов.

С 1990-х годов "Хезболлах" постепенно трансформируется в политическую организацию, в таком качестве движение действует в современном Ливане. "Хезболлах" признали террористической организацией, в частности, США, Канада, Израиль, Египет, ряд стран ЕС и Персидского залива.